🎥 "Het moét een klets zijn. Een statement!"

De Rode Duivels kruisen vannacht de degens met de Verenigde Staten op het WK. Een pak Belgische fans zijn naar Seattle afgereisd. En dan kom je al eens bekende gezichten tegen.

België en de Verenigde Staten vechten vanavond onder elkaar uit wie mag blijven dromen. De inzet is héél duidelijk: een plaats in de kwartfinales van het WK. De winnaar neemt het in de volgende ronde op tegen Spanje of Portugal.

Lumien Field - tijdens het WK wordt het stadion van de Seattle Sounders FC en Seattle Seahauws omgedoopt tot Seattle Stadion - biedt plaats aan een slordige 69.000 fans. Dat zullen overwegens Amerikanen zijn, maar ook enkele (bekende) Belgen zijn De Grote Plas overgestoken om de Rode Duivels aan te moedigen.

Wij liepen enkele uren voor de wedstrijd Average Rob en Arno The Kid tegen het lijf. De bekende broertjes hebben alvast vertrouwen in de goede afloop.

"Ik denk dat we de wereld aan onze kant hebben", verwijzen beide heren in koor naar het circus rond Falorin Balogun. "Die hele heisa zorgt misschien wel voor die extra prikkel."



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Géén medelijden bij Average Rob, Arno The Kid is iets sneller tevreden

Average Rob windt er in geheel eigen stijl geen doekjes om. "Ik hoop op een pandoering voor de VS. 0-5 zou mooi zijn, hé. Dan dopen we The United States of America om naar The United States of Belgium."

We dopen The United States of America om naar The United States of Belgium

Arno The Kid countert door te stellen dat 0-1 ook voldoende is, maar daar is zijn broer het niét mee eens. "Het moet een klets zijn. Een statement! Zonder vals te spelen, hé!" (lacht)

"Die hele zaak rond Balugan is belachelijk", klinkt het. "Het is corrupt, hé. Maar dat gaat de Rode Duivels niet tegenhouden. We zijn het alleszins zitten en gaan er een lap op geven."

Pronostiek is héél duidelijk

Tot slot gaven beide heren nog een pronostiek. Average Rob houdt het dan toch op 1-4, terwijl Arno The Kid blij is met 1-3. "En we komen 1-0 achter", haalt laatstgenoemde de schouders op.