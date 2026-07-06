Amerikaanse ambassadeur zéér duidelijk over mogelijke inmenging van Trump in zaak Balogun

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Amerikaanse ambassadeur zéér duidelijk over mogelijke inmenging van Trump in zaak Balogun
Foto: © photonews

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De wedstrijd tussen de Verenigde Staten en België is nog niet begonnen of het gaat er al hevig aan toe. Dat heeft uiteraard te maken met de plots opheffing van de schorsing van Folarin Balogun, de spits van de Amerikanen. Ook Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in België, spreekt.

Als een donderslag bij heldere hemel besloot de FIFA de schorsing van Folarin Balogun terug te draaien. Het deed daarvoor een beroep op artikel 27 van het tuchtboek van de FIFA.

Dat schrijft voor dat de Disciplinaire Commissie van de FIFA een schorsing voorlopig kan opheffen. De voorwaarde is dat de speler in kwestie tijdens een bepaalde periode geen nieuwe overtreding van een vergelijkbare ernst begaat. Als hij dat wel doet, dan kan die opheffing ongedaan gemaakt worden.

Ambassadeur Bill White spreekt

Opvallend was dat The New York Times en andere buitenlandse media daarna naar buiten brachten dat Donald Trump zich met de zaak gemoeid zou hebben. Hij zou contact gehad hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Na de opheffing van de schorsing toonde Trump zich bovendien tevreden door de FIFA te bedanken op zijn eigen socialemedianetwerk 'Truth Social'.

Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in België, zegt dat de Amerikaanse president niets met de zaak te maken heeft. "President Trump zou zich nooit mengen in de interne gang van zaken bij de FIFA", zegt White op X. "Hij heeft FIFA nadien bedankt."

De rode kaart was overbodig

"Voor de meeste voetbalfans wereldwijd was het duidelijk dat de rode kaart overbodig was", voegt White toe. "Op een WK is het goed dat beslissingen herbekeken kunnen worden zodat alles fair verloopt. De belangen zijn te groot voor verkeerde beslissingen. Ik spreek mijn waardering uit voor de scheidsrechters van de FIFA voor iets waarvan zij – en niemand anders – vonden dat het moest worden gecorrigeerd."

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Het laatste woord in deze zaak is duidelijk nog niet gezegd. De Belgische voetbalbond ging intussen in beroep bij het Appeal Committee (de Beroepscommissie) van de internationale voetbalbond. De FIFA stelde daarop een arbiter aan die zich over het dossier moet buigen. En dat terwijl de wedstrijd er snel zit aan te komen ... Wordt ongetwijfeld vervolgd.

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