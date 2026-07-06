In het hoofd van Vincent Mannaert en... een 'parttime'-statuut als Rode Duivel voor Thibaut Courtois

Is Thibaut Courtois bezig aan zijn laatste wedstrijden in het shirt van de Rode Duivels. De doelman leek voor het WK zijn afscheid te bevestigen, terwijl Thierry Courtois zijn zoon eerder als 'halftime' Rode Duivel ziet. Wat gaat de KBVB doen?

We zullen meteen antwoorden op die vraag. De Belgische voetbalbond wil na het WK rond de tafel gaan zitten met Thibaut Courtois. We hoeven er geen tekening bij te maken dat Vincent Mannaert - en we zijn het allemaal met hem eens - hoopt dat de 34-jarige doelman nog niét stopt als Rode Duivel.

Met onder anderen Senne Lammens en Mike Penders hoeft België zich geen zorgen te maken. De opvolging is verzekerd. De doelmannen van respectievelijk Manchester United en Chelsea FC hebben een héél mooie toekomst voor zich. Maar de voorbije wedstrijden toonde Courtois dat hij anno 2026 nog steeds één van de beste doelmannen ter wereld is.

Thibaut Courtois kondigde zijn afscheid als Rode Duivel aan voor het WK. Toch?

Ook Mannaert heeft de woorden van Courtois - net als wij trouwens - voor de start van het WK duidelijk geïnterpreteerd als een afscheid. Thierry Courtois zorgde in een interview met Het Laatste Nieuws dan weer voor enige nuance.

"Ik denk niet dat Thibaut volledig moet stoppen als Rode Duivel", aldus de vader van onze nationale nummer één met een verrassende uitspraak. "Al zal zijn programma wel moeten aangepast worden. Zijn lichaam moet de nodige rust krijgen en herstellen."

Thibaut zou liever geen oefeninterlands meer spelen. Ook de Nations League hoeft even niet meer

Courtois senoir heeft een duidelijk plan in het hoofd. "Thibaut zou liever geen oefeninterlands meer spelen. Ook de Nations League hoeft even niet meer. Maar hij blijft beschikbaar voor de kwalificatiewedstrijden en de matchen op EK's en WK's.





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Vaderlief ging zelfs meteen aan het dromen en gaf mee dat het héél mooi zou zijn voor Courtois om afscheid te nemen op het WK in zijn tweede vaderland. In het Nederlands: Spanje organiseert in 2030 het WK samen met Portugal en Marokko. De doelman voetbalt, woont én leeft in Spanje.

Maar even terug naar het 'parttime' Rode Duivel zijn. En ook even terug naar dat gesprek dat de Belgische voetbalbond na het WK wil voeren met Courtois. Gelooft iemand dat de KBVB gaat instemmen met zo'n statuut?

Een statuut als 'parttime' Rode Duivel is toch géén optie?

(Thierry) Courtois zijn zin geven zou niet meteen een positief signaal zijn richting Penders en Lammens. Het aanstormende keepersgeweld mag vechten om kruimels, maar als het er wél toe doet is er enkel een plaats op de bank of in de tribune voorzien? Nee, dat gaat niet gebeuren.

Let wel: ook wij hopen dat Courtois niét stopt als Rode Duivel. En dat is géén keuze tegen een andere doelman, maar vooral een keuze voor Courtois. Ieder land wil een doelman van zijn kaliber tussen de palen.

Géén uitzondering in het doelmannenwereldje, maar...

En dat afscheid op het WK 2030? Courtois zal er op dat moment 38 zijn. De Limburger zou zeker geen uitzondering zijn in het doelmannenwereldje. Maar wil hij het zelf én kan zijn lichaam het aan? Wordt ongetwijfeld vervolgd…