Trump mikpunt van spot, ook bondscoach Noorwegen roert zich

De affaire rond het opheffen van de schorsing van Folarin Balogun neemt gigantische proporties aan. De Noorse bondscoach Stale Solbakken toonde zich solidair, maar vooral erg ongerust. Ondertussen tieren de memes welig.

De polemiek blijft maar groeien over de teruggedraaide schorsing voor Balogun. Nadat Noorwegen net een van de grootste stunts uit zijn geschiedenis uithaalde door ten koste van Brazilië de kwartfinales van dit WK te halen, sprak bondscoach Stale Solbakken zich op de persconferentie ook uit over het Balogun-incident.

"De FIFA heeft een grote fout gemaakt en een heel slechte beslissing genomen. Balogun kreeg rood en de VAR bevestigde dat het rood was, hij werd uitgesloten en voor één wedstrijd geschorst. Dit is een heel slechte beslissing en ook slecht voor de sport", klinkt het.

Noorse en Engelse bondscoach roeren zich in de debatten

"Als de Amerikanen nu België kloppen ... Of als hij een doelpunt maakt of een goede match speelt, zal België woedend zijn. Als ze winnen, zal dat altijd ergens op de achtergrond blijven meespelen. En wat met de volgende rode kaart? Gaan ze die ook schrappen?"

Ook de Engelse bondscoach Thomas Tuchel reageerde na de wedstrijd tegen Mexico: "Ik vond het geen rode kaart van Balogun, maar hoe kan dit? Ik snel mij de vraag wie dit heeft teruggedraaid en op welke basis? Het is vreemd, heel vreemd. We willen consistentie in de beslissingen. Waar gaat dit eindigen?"

Niemand is te spreken over beslissing van FIFA, memes gaan rond

"Het is een schande. Voor België, maar ook in het algemeen", aldus Roy Keane en de ander analisten bij ITV Sports. "Het lijkt onfair, omdat het onfair is." Slotsom: ook in andere landen maakt men zich zorgen over de beslissing. Ondertussen gaan er ook de gekste memes rond over de zaak.



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Daarbij worden uiteraard ook de banden tussen Donald Trump en Gianni Infantino onder de loep genomen. We geven u graag een bloemlezing van een aantal van de reacties die we de voorbije uren en dag de revue zagen passeren via de sociale media.