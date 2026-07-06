Zaak Balogun ontploft in het gezicht van de Amerikanen: "Dát speelt in het voordeel van de Rode Duivels"

De spanning is te snijden voor de achtste finale tussen de Verenigde Staten en België. De zaak rond spits Folarin Balogun zet iedereen op scherp en geeft een onverwachte wending aan het duel. Filip Joos denkt dat het dossier de Rode Duivels een voordeel kan opleveren.

De FIFA verraste vriend en vijand door Balogun op basis van artikel 27 van het FIFA-tuchtboek tóch speelgerechtigd te verklaren. President Trump zou zich met het dossier gemoeid hebben, al wordt dat aan de Amerikaanse kant ontkend. Hoe dan ook: de VS kunnen toch een beroep doen op hun beste aanvaller, die al drie keer raak trof op dit WK.

Schaamteloze autocraten

Het zorgde voor verbaasde reacties in ons land en daarbuiten. Sommigen spreken schande over de beslissing. De Belgische voetbalbond gaf op een iets diplomatiekere manier uiting aan zijn verontwaardiging en ging in beroep. Het is maar de vraag of dat iets zal uithalen.

Commentator Filip Joos neemt bij Sporza Daily geen blad voor de mond. "Autocraten zijn schaamteloos", zegt hij over de mogelijke rol van president Trump en het contact met FIFA-voorzitter Gianni Infantino "Alles lijkt er wel op te wijzen dat er een telefoontje is gekomen."

De Duivels hebben plots wereldwijde steun

"Je kan dit niet doen, maar natuurlijk doen ze het. Ze doen alles, dus ook dit", aldus Joos. De Amerikanen zouden weleens een nadeel kunnen ondervinden door de zaak. "Het feit dat het zo schaamteloos gebeurt, speelt in het voordeel van de Rode Duivels. Plots hebben ze de wereldwijde steun."

"Dat hadden de Belgen op basis van hun wedstrijden nog niet verdiend", vindt Joos. "De Amerikanen hadden het meer verdiend bij de neutrale toeschouwers. Maar je weet dat de wereld nu zo boos is om wat er is gebeurd, dus zo krijgen de Rode Duivels steun van al die mensen."



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Steun in het stadion, maar niet daarbuiten

Zo zou de hele zaak een vervelende wending kunnen nemen voor de Amerikanen. In het stadion zullen ze op de steun kunnen rekenen van het thuispubliek, maar daarbuiten lijkt het al heel wat minder. Het zorgt voor omstandigheden die we nog niet vaak gezien hebben voor een WK-match.