Crisis dreigt bij Standard? Euvrard staat voor belangrijke keuze bij Standard

Standard moet zaterdagavond op Sclessin voluit de aanval kiezen om Kortrijk geen ruimte te geven. De Rouches zullen initiatief moeten nemen, maar dat betekent niet automatisch dat Vincent Euvrard met twee spitsen begint. De invulling op het veld weegt voor hem zwaarder dan de basisopstelling.

Vincent Euvrard bevestigde het al: de thuiswedstrijd tegen Kortrijk kan een kantelpunt worden in het seizoen van Standard. Nadien volgen nog een duel met Beveren en een verplaatsing naar Lommel. Een negen op negen lijkt haast noodzakelijk als de Rouches via de competitie mogen blijven hopen op Europees voetbal.

Dimitri Lavalée blikte donderdag op zijn persconferentie nog even terug op de voorbije weken. "We hadden graag punten gepakt tegen Gent, Charleroi of Genk, maar we waren er niet ver vanaf. We moeten de rug rechten. Wat er gebeurd is, kunnen we niet meer veranderen", stelde de verdediger. "We moeten vooruitkijken. En voor ons ligt Kortrijk. We moeten op alle vlakken een complete wedstrijd spelen."

Geen crisis, wel nood aan een sterke reactie

De vraag is of Standard bij een nieuwe tegenvaller in een crisis dreigt te belanden. Lavalée wil die term alvast niet gebruiken. "Het woord crisis is wat te zwaar. Iedereen kan twijfelen, dat is menselijk. Misschien zijn er bij sommigen twijfels, dat weet ik niet, maar die zullen geleidelijk verdwijnen. Een referentiematch, een mooie zege met doelpunten en een clean sheet kunnen ons vertrouwen teruggeven en eventuele twijfels wegnemen", aldus de 29-jarige centrale verdediger.

Volgens Lavalée ligt de opdracht tegen Kortrijk duidelijk op tafel. "De sleutel wordt een aanvallende ingesteldheid, zodat we het balbezit kunnen opeisen. We moeten scherp zijn in de duels, de Standard-mentaliteit uitstralen en zowel de eerste als de tweede bal winnen. Kortrijk kan defensief spelen en gokken op de omschakeling, dus we moeten alert blijven. Maar als we ons eigen voetbal brengen, met alle respect voor de tegenstander, moeten we die drie punten pakken."

Wordt Standard aanvallender tegen Kortrijk?

Dat Standard hoog druk zal willen zetten en de tegenstander ver van het eigen doel wil houden, lijkt duidelijk. Of Euvrard daarom ook met twee diepe spitsen zal starten, is minder zeker. Sommige supporters hopen daarop, maar de trainer maakte duidelijk dat het systeem op papier niet allesbepalend is. De manier waarop zijn ploeg beweegt en de ruimtes bespeelt, staat voorop.





"Er is concurrentie voorin", vertelde de T1 van de Rouches. "We hebben nu drie mogelijke opties, want Nsimba was tot twee of drie weken geleden ook nog niet honderd procent fit en Zeqiri is terug. Samen met Dimi (Lavalée) zijn er drie extra kwaliteitsopties. We kunnen voorlopig wel niet rekenen op Casper (Nielsen) en Bernard (Nguene), maar deze groep heeft potentieel", bevestigde Vincent Euvrard.