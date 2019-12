Niet enkel Mourinho trok Alderweireld over de streep. Dit gaat de Rode Duivel de komende seizoenen verdienen bij Tottenham

Toby Alderweireld heeft zijn contract bij Tottenham Hotspur verlengd. De Rode Duivel heeft na veel vijven en zessen een nieuwe overeenkomst getekend in Londen. Maar waarom nu wel?

De onderhandelingen tussen Toby Alderweireld en Tottenham Hotspur verliepen lange tijd moeizaam. Het is pas na de komst van José Mourinho dat er een stroomversnelling is gekomen.

Het effect van The Special One? Ja én nee. Alderweireld beseft dat de Portugees hét bewijs is dat de Spurs de komende seizoenen willen meespelen voor de prijzen in Engeland en Europa.

Verdubbeling van het loon

Maar ook het persoonlijke plaatje klopt. Alderweireld vroeg én kreeg een ferme loonsverhoging. Mega Toby mag wekelijk zo’n 120.000 euro bijschrijven op zijn bankrekening. Een verdubbeling van hetgeen hij de voorbije jaren verdiende.