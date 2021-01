Recordaankoop nog niet in de selectie

Recordaankoop, Sébastien Haller, zit nog niet in de selectie van Ajax van vandaag in de topper tegen PSV.

Ajax en PSV mogen straks uitmaken wie dat na deze speeldag nummer 1 of 2 wordt in de Eredivisie na deze speeldag. Feyenoord is alvast al dichterbij gekropen dus beide clubs moeten winnen om de kloof op nummer 3 te behouden.

Ajax gaat dit alvast doen zonder recordaankoop Sébastien Haller. Hij wordt nog gespaard en is niet mee opgenomen in de wedstrijdselectie.