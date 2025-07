Eerste indrukken van Club Brugge-aanwinst zijn héél goed: een natuurlijke leider met rust aan de bal

Na amper een paar oefenwedstrijden heeft Ludovit Reis al laten zien waarom Club Brugge deze zomer diep in de buidel tastte voor de Nederlandse middenvelder. Zijn eerste optredens in het blauw-zwart tonen een speler die het spel leest, controle houdt én tempo maakt.

Wat meteen opvalt bij Reis is zijn natuurlijk leiderschap en zijn constante beschikbaarheid aan de bal. Hij eist het spel op zonder overhaast te zijn. In balbezit speelt hij met rust en precisie, zonder de intensiteit te verliezen. Hij positioneert zich slim tussen de linies en fungeert als verbindingsman tussen defensie en aanval.

Verdedigend toont hij zich scherp in de pressing. Reis jaagt door tot het einde, anticipeert op foutjes van de tegenstander en zet het middenveld vroeg onder druk. In de eerste oefenduels was hij vaak de initiator van recuperaties, met een opvallend goede timing in zijn tackles en intercepties.

Ook in aanvallend opzicht laat hij zich niet onbetuigd. Zijn loopacties zonder bal zorgen voor diepgang vanuit het midden, en hij durft van net buiten de zestien zijn kans te wagen. Het is duidelijk dat hij niet louter als stofzuiger werd gehaald, maar als dynamische schakel die ook kansen kan creëren én afwerken.

Wat Reis bovendien typeert, is zijn maturiteit in het spel. Hij forceert niets, maar is wél voortdurend aanwezig in het spelbeeld. Zijn lichaamstaal straalt vertrouwen uit, zijn keuzes zijn doordacht. Daarmee brengt hij rust in het Brugse spel.

Na deze eerste indrukken lijkt Club Brugge met Reis een middenvelder in huis te hebben die meteen een sleutelrol kan opeisen. Zijn profiel vult een duidelijke leemte in het elftal op, en als zijn groei zich doorzet, zou hij weleens een van de bepalende figuren van het nieuwe seizoen kunnen worden.