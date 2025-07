"Mijn verhaal hier is nog niet geschreven": OH Leuven komt met leuk nieuws voor de supporters

OH Leuven kwam donderdag met leuk nieuws voor de supporters. Thibault Vlietinck verlengde zijn contract tot 2028.

OH Leuven bereidt zich momenteel goed voor op het nieuwe seizoen, onder coach David Hubert. De club won al enkele oefenmatchen met zeer ruime cijfers, al werd er ook nipt verloren van Leicester City.

De seizoensstart staat voor de deur, al moet er nog één oefenmatch worden afgewerkt tegen Reims. De spelerskern krijgt ook steeds meer vorm.

Donderdag kwamen de Leuvenaars met leuk nieuws voor hun fans. Thibault Vlietinck heeft zijn contract bij OH Leuven verlengd tot 2028.

De wingback kwam in 2022 over van Club Brugge. Bij OHL heeft hij voorlopig al 95 matchen op de teller staan. "Ik voelde dat mijn verhaal bij OH Leuven nog lang niet geschreven was, dus ik ben heel blij met deze contractverlenging", geeft hij aan bij de clubwebsite.

"Ik voel me goed in Leuven en ik denk dat hier nog heel mooie dingen kunnen gebeuren in de nabije toekomst. Ik kan niet wachten om mijn steentje hieraan bij te dragen en alles te geven voor de club en de supporters", besluit Vlietinck.