Mario Stroeykens is slechts plan B bij PSV, Eindhovenaren richten pijlen op ander target

PSV is op zoek naar aanvallende versterking en is daarvoor in de JPL gaan kijken. De Nederlanders tonen interesse in Mario Stroeykens, maar een concreet bod is er niet. Hij is slechts plan B.

PSV won afgelopen seizoen, na een monumentale inzinking van Ajax, de landstitel in Nederland. Na het goede seizoen zag de club uit Eindhoven al heel wat aanvallers vertrekken. Malik Tillman is naar Bayer Leverkusen vertrokken, woensdagavond maakte RB Leipzig de komst van Johan Bakayoko officieel en Noa Lang zal naar Napoli gaan. Er moet dus versterking komen. En daarvoor zijn ze in de Jupiler Pro League gaan kijken. We weten dat PSV een tijdje geleden al zijn oog heeft laten vallen op Mario Stroeykens van Anderlecht. Stroeykens is voor de Eindhovenaren echter een dure oplossing. Voorlopig gaat het wel niet verder dan serieuze interesse. Er vonden nog geen onderhandelingen plaats. Stroeykens zou wel kunnen vertrekken deze zomer. PSV heeft duidelijke prioriteiten gelegd voor de versterking van het middenveld, en daarbij is Gustavo Hamer momenteel de topkandidaat. De Nederlands-Braziliaanse middenvelder, die het voorbije seizoen uitblonk bij Sheffield United en werd verkozen tot Speler van het Jaar in het Championship, wordt intern als een haalbare en directe versterking beschouwd. Daardoor is de piste rond Mario Stroeykens van Anderlecht voorlopig naar de achtergrond verschoven. De jonge Belg blijft een speler die PSV met veel interesse volgt, maar de directe nood om ervaring en leiderschap op het middenveld toe te voegen, duwt Hamer voorlopig helemaal naar voren als prioriteit. Pas als de deal met Hamer om een of andere reden niet doorgaat, zou Stroeykens opnieuw prominenter in beeld komen.