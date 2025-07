📷 Eens een Mauve, altijd een Mauve: Zeno Debast komt voormalige ploegmaat tegen van bij Anderlecht

Zeno Debast bereidt zich met Sporting CP voor op het nieuwe seizoen. Tijdens een oefenwedstrijd kwam hij een voormalige ploegmaat tegen.

In zijn eerste seizoen in Portugal heeft Zeno Debast de titel gewonnen met Sporting CP, terwijl hij ook werd omgevormd tot een middenvelder. Zal zijn tweede seizoen ook zo succesvol zijn? Het is in ieder geval goed begonnen met de voorbereiding.

Woensdag speelden de Portugezen een vriendschappelijke wedstrijd tegen Celtic, dat op trainingskamp was in de Algarve. Een gelegenheid voor Debast om een Kasper Schemeichel weer terug te zien.

Naast het advies van Jan Vertonghen kon de Brusselaar ook veel leren van de ervaring van de Deense keeper om volwassener te worden. Hij was dan ook erg blij om hem weer te zien.

De Rode Duivel heeft zelfs het moment gedeeld op zijn sociale media: "Blij je weer te zien, grote broer". Helaas verliep het minder goed op het veld, aangezien Sporting met 0-2 verloor van de Schotse tegenstanders.

Voor Kasper Schmeichel bleven de herenigingen niet beperkt tot Debast. Van zijn 13e tot zijn 15e vergezelde hij zijn vader namelijk bij Sporting CP, aan het einde van de jaren negentig.