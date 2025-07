KAA Gent schiet (opnieuw) in eigen voet door toptalent te laten gaan: ook RSC Anderlecht baalt

Een mogelijke topspeler in wording verliet een dikke maand geleden KAA Gent. Umar Abubakar heeft nu een nieuwe ploeg gevonden. De komende vijf jaar zal hij te vinden zijn in ... Portugal. Snijden de Buffalo's opnieuw in de eigen voet?

De beloften van KAA Gent spelen volgend seizoen in de Challenger Pro League. Dat gaan ze echter doen zonder hun topschutter, want hem hebben ze geen contract gegeven ondanks een heel sterk seizoen.

Umar Abubakar maakte heel wat indruk voor de jonge Buffalo's en was bijna elke keer goed voor een doelpunt in de strijd om promotie. In totaal zorgde de 19-jarige Nigeriaanse spits voor liefst 21 doelpunten in 27 wedstrijden.

Abubakar naar Portugal

Daarmee was hij de absolute topschutter van de ploeg. Alles bij elkaar speelde hij 2113 minuten, waardoor hij elke 101 minuten goed was voor een doelpunt. Niet slecht voor een 19-jarige aanvaller. Toch zal hij volgend seizoen niet in de Challenger Pro League spelen voor de Buffalo's.

Gent en Abubakar kwamen er samen niet uit voor een nieuw contract en daar hebben buitenlandse clubs van geprofiteerd. Famalicao heeft de speler ondertussen in huis weten te halen en voor vijf seizoenen vastgelegd.

Wilde ook Anderlecht hem?

De Portugezen betalen nog 800.000 euro aan Footwork FC, het team dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan Gent. Een pijnlijke zaak voor de Buffalo's en ook voor mogelijk andere ploegen die hem wel wilden inlijven.

Volgens Anderlecht Online was/is ook Anderlecht geïnteresseerd in de jonge Nigeriaanse aanvaller. Ook zij grijpen er nu dus naast, ook al hadden ook zij niet meteen de intentie om hem zekerheid te kunnen geven over de A-kern.

Niet de eerste keer ...

De RSCA Futures in de Challenger Pro League had dan weer wel gekund, net als Jong KAA Gent eigenlijk zeker ook een optie had kunnen zijn. Zover komt het dus niet en zo snijden de Buffalo's mogelijk andermaal in de eigen voet.

Een jaar geleden hebben ze namelijk hetzelfde meegemaakt met Ahmed Abdullahi, een ondertussen 21-jarige Nigeriaanse aanvaller. Ook hij had er een heel goed seizoen opzitten bij Jong KAA Gent, maar werd niet doorgeschoven naar de A-kern.

Abdullahi trok vorige zomer voor anderhalf miljoen euro naar Sunderland, al kan dat door bonussen nog oplopen tot maximaal 2,5 miljoen euro. In Sunderland tekende hij voor vier seizoenen.

De Engelsen geloven volop in hem, al kwam hij afgelopen seizoen niet uit voor de A-kern van de Engelse ploeg. De komende jaren moet dat helemaal anders gaan worden.

Maar wel al twee seizoenen op rij de beste spits van de reeks (Abdullahi en Abubakar) laten gaan. Bizar beleid toch. Zit je daar met Gudjohnsen 😅— Jens Van Der Voorden (@JensVDVoorden) May 22, 2025

Rest de vraag: hadden de spelers kunnen doorbreken bij Gent en zo meteen hun ding kunnen doen? Of is het net een goede keuze van de Buffalo's om niet al te veel te investeren in dergelijke spelers? De toekomst zal het moeten uitwijzen ...