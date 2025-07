BREAKING: Topspits verlaat Gent en tekent meerjarig contract in het buitenland

Een absolute topspeler verlaat KAA Gent. Umar Abubakar heeft eindelijk een nieuwe ploeg gevonden. De komende vijf jaar zal hij te vinden zijn in ... Portugal. De deal is helemaal rond.

De beloften van KAA Gent spelen volgend seizoen in de Challenger Pro League. Dat gaan ze echter doen zonder hun topschutter, want hem hebben ze geen contract gegeven ondanks een heel sterk seizoen.

Umar Abubakar maakte heel wat indruk voor de jonge Buffalo's en was bijna elke keer goed voor een doelpunt in de strijd om promotie. In totaal zorgde de 19-jarige Nigeriaanse spits voor liefst 21 doelpunten in 27 wedstrijden.

Wat mogen we verwachten van Abubakar?

Daarmee was hij de absolute topschutter van de ploeg. Alles bij elkaar speelde hij 2113 minuten, waardoor hij elke 101 minuten goed was voor een doelpunt. Niet slecht voor een 19-jarige aanvaller. Toch zal hij volgend seizoen niet in de Challenger Pro League spelen voor de Buffalo's.

Gent en Abubakar kwamen er samen niet uit voor een nieuw contract en daar hebben buitenlandse clubs van geprofiteerd. Famalicao heeft de speler ondertussen in huis weten te halen.

Bij de Portugese profclub heeft Abubakar ondertussen een contract voor liefst vijf seizoenen getekend. Daarmee komt er een einde aan een zware strijd om de handtekening van het jonge toptalent.