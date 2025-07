OFFICIEEL: Jelle Bataille (ex-Antwerp) gaat wel héél opvallend avontuur aan

Antwerp nam deze zomer afscheid van Jelle Bataille. De Belgische verdediger heeft zijn nieuwe, opvallende, uitdaging helemaal beet.

De carrière van Jelle Bataille neemt deze zomer een opvallende wending. De rechtsback heeft na zijn vertrek bij Antwerp getekend bij Maccabi Haifa.

Zijn afscheid bij Antwerp was al héél opvallend. De optie in zijn contract werd te laat gelicht, waardoor Bataille plots een vrije speler was. Beide partijen zouden nog hebben gepraat over een nieuw contract.

Maar uiteindelijk kwam er geen akkoord en reageerde Antwerp enorm fel op sociale media, bij de aankondiging van het nieuws. Het resultaat was dat Bataille op zoek moest naar een nieuwe ploeg.

En die heeft hij nu dus gevonden in... Israël. Maccabi Haifa maakte donderdag de transfer van de 26-jarige Belg bekend.

Hij maakt transfervrij de overstap en zou er tot juni 2027 getekend hebben. Bataille speelde 154 wedstrijden voor Antwerp.