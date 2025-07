KAA Gent ziet bod op Kadri (KV Kortrijk) afgewezen worden, andere JPL-club ligt op de loer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Abdelkahar Kadri kan op heel wat interesse rekenen. KAA Gent deed al een bod op de middenvelder van KV Kortrijk, maar zag dat meteen afgewezen worden.

KAA Gent is nog op zoek naar versterking deze zomer. De Buffalo's hebben hun oog laten vallen op Abdelkahar Kadri van KV Kortrijk.

De middenvelder heeft een prima seizoen achter de rug bij de Kerels, ondanks de degradatie. Maar of Kadri in de Challenger Pro League zal spelen blijft maar de vraag.

Transferexpert Sacha Tavolieri weet dat KAA Gent een bod indiende van 500.000 euro voor de Algerijn. Veel te weinig uiteraard. Zijn marktwaarde wordt op 2,2 miljoen euro geschat.

Kortrijk wees het bod meteen af, wat dus geen grote verrassing is. Maar er is nog een JPL-club die een oogje in het zeil houdt: Sporting Charleroi.

Het blijft dus afwachten hoe het dossier zich verder ontwikkelt, maar dat Kadri op genoeg interesse kan rekenen in zeker. Hij speelde in totaal al 110 wedstrijden bij Kortrijk.