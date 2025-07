Waar gaat u straks voetbal kijken? Gaan de cafébazen weer meer bezoek krijgen? Laat het ons weten

De Belgische competitie begint binnenkort, maar heel wat voetbalfans dreigen voorlopig in de kou te staan. Wie klant is bij Telenet, Proximus of Orange/VOO zal op dit moment geen enkele wedstrijd van de Jupiler Pro League of de Supercup kunnen bekijken via hun klassieke televisie-aanbieder.

Dat komt doordat DAZN, de nieuwe eigenaar van de uitzendrechten, de onderhandelingen met de telecomoperatoren tijdelijk heeft opgeschort. Daardoor zijn de openingsspeeldag en de Supercup enkel te bekijken via de DAZN-app. Een klassieke uitzending via de decoder zit er voorlopig niet in. De onderhandelingen verlopen bijzonder stroef. DAZN vraagt niet alleen een stevige vergoeding voor sublicentie, maar wil ook dat haar app prominent aanwezig is op de startpagina van de decoders van Proximus en Telenet. Daar willen de telecomoperatoren voorlopig niet op ingaan, uit vrees dat ze hun eigen klanten in de armen van een rechtstreekse concurrent duwen. Daarbovenop hebben de operatoren andere prioriteiten. Ze investeren momenteel zwaar in de uitrol van glasvezel en zien voetbal als een steeds minder rendabele investering. De matchen trekken minder nieuwe abonnees aan dan vroeger, en de kosten blijven stijgen. Toch sluiten beide partijen verdere gesprekken niet uit. Al bij het vorige contract sleepte het overleg maanden aan. Toen kwam er uiteindelijk toch een oplossing. Of dat deze keer opnieuw lukt, is nog maar de vraag. In de tussentijd zoeken supporters naar andere manieren om het voetbal te volgen. DAZN biedt zelf abonnementen aan via streaming, met kortingen voor wie zich snel inschrijft. Telenet en Proximus hebben als tegenreactie de prijs van hun sportpakketten verlaagd.

