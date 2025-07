Jordan Lukaku jaagt op comeback: test bij Eredivisie-club

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jordan Lukaku staat mogelijk voor een opvallende terugkeer op de Nederlandse velden. De 30-jarige linksachter is momenteel op proef bij FC Volendam, dat net weer is gepromoveerd naar de Eredivisie. De club zoekt versterking op de linkerflank.

De jongere broer van Romelu zit sinds oktober 2023 zonder club, nadat hij zijn contract bij het Turkse Adanaspor liet ontbinden. Daar speelde hij zestien wedstrijden, maar kende hij een moeilijke periode. Lukaku bleef sindsdien fit in eigen land en wacht op een nieuwe kans. “Ik ben nog voetballer”, benadrukte hij onlangs. “Ik ben blessurevrij en train individueel.”

Bij Volendam liep Lukaku woensdag al rond in trainingspak tijdens een oefenwedstrijd tegen een regioteam. Spelen deed hij nog niet, en volgens aanwezigen oogde hij fysiek nog niet in topvorm. Toch geeft de tweedaagse stage hem de kans om zich opnieuw in de kijker te spelen op professioneel niveau.

De ex-Rode Duivel kampte in het verleden met hardnekkige knieproblemen, die zijn carrière afremden na passages bij onder meer Lazio, Antwerp en Hertha BSC. Vooral zijn snelheid en kracht maakten van hem ooit een veelbelovende international, maar blessures en pech bleven hem achtervolgen.

Toch geeft Lukaku niet op. Hij hoopt op een laatste kans, liefst in België, maar staat ook open voor een avontuur in Nederland. “Ik vermijd alleen kunstgras om mijn knie te sparen. Maar ik wil gewoon nog één eerlijke kans, zelfs na de hel die ik in Turkije meemaakte.”

Voor FC Volendam is het een interessante piste. Een fitte Jordan Lukaku brengt ervaring, snelheid en présence – kwaliteiten die een promovendus goed kan gebruiken. De komende dagen zullen bepalen of hij er ook echt aan de slag mag.