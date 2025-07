Een lastig vertrek in het vooruitzicht voor Rik De Mil? Charleroi zou de langst dienende speler zien vertrekken

Rik De Mil zal hij een nieuwe basisspeler verliezen bij Charleroi? Ondanks de aantrekkingskracht van de Europa League, zou Stelios Andreou Adem Zorgane en Daan Heymans kunnen volgen.

Met een goed einde van het seizoen en een enthousiasmerende speelstijl, moet Charleroi zich redden tegen interesse voor zijn spelers. De vertrekken van Zorgane en Heymans beroven Rik De Mil al van sleutelfiguren op het middenveld. De coach van de Zebra's zou willen dat de vertrekken van zijn spelers daarbij blijven, maar een andere basisspeler trekt de aandacht.

Volgens Sacha Tavolieri wordt Stelios Andreou begeerd door de Poolse club Widzew Łódź. Widzew is zeer ambitieus en heeft onlangs ook interesse getoond om Alexis Flips, die een zijspoor bewandelt bij Anderlecht, aan te trekken.

Onder de vaste waarden bij Charleroi

Andreou gaat zijn laatste contractjaar in bij Charleroi. De Cypriotische verdediger stond op het punt om te verlengen, maar het bod van 1,2 miljoen euro zou de situatie kunnen veranderen.

Het vijfjarige contract dat aan Andreou wordt voorgesteld in Polen zou hem kunnen overhalen. Dit zou het einde betekenen van een tijdperk bij Charleroi: op zijn 22 jaar is de Cypriotische international het langst dienende lid in de kern van de Zebra's.

Aangekomen onder leiding van Edward Still vier jaar geleden, heeft Stelios Andreou zich onmiddellijk als basisspeler gevestigd bij de Zwarte Leeuwen en telt hij vandaag 126 wedstrijden in de kleuren van Charleroi.