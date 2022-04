Philippe Clement verkozen tot trainer van de week in Franse Ligue 1

Philippe Clement is door de Franse sportkrant L'Equipe verkozen tot coach van de week. De trainer van AS Monaco won afgelopen weekend met 1-4 van Saint-Etienne.

Na een moeilijke start bij Monaco heeft Clement de laatste zes wedstrijden gewonnen en staat hij op een vierde plaats in de Franse Ligue 1. Met 18 op 18 maakt de Belgische coach een mooie inhaalrace na een slechte start.

Enkele weken geleden stond de ploeg van Clement nog op een negende plaats en werd er al gesproken over een ontslag. Zes wedstrijden later staan ze vierde op gelijke hoogte met Stade Rennes, maar met een slechter doelpuntensaldo. Naast Clement staan ook vier AS Monaco spelers in het elftal van de week.

Er blijven nog vier speeldagen over en de top drie geeft recht op een ticket voor de Champions League volgend seizoen. De Monegasken nemen het nog op tegen Angers, Lille, Stade Brest en Lens.