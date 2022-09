UEFA-voorzitter praat zijn mond voorbij: "WK 2030 wordt daar georganiseerd"

Spanje en Portugal mogen zich opmaken om het WK in 2030 te organiseren. De toewijzing zou pas in 2024 officieel gemaakt worden, maar Aleksander Ceferin heeft zijn mond voorbij gepraat.

"Het WK zal in 2030 worden georganiseerd door Spanje en Portugal", windt de voorzitter van UEFA er geen doekjes om. "Dat is de winnende kandidatuur. De Europese voetbalbond zal er dan ook alles aan doen om beide landen te ondersteunen."

Momenteel is het niet duidelijk of Aleksander Ceferin al dan niet bewust zijn mond heeft voorbij gepraat. De andere kandidaturen waren van Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay. Het lijkt er echter op dat het in Zuid-Amerika om verloren tijd zal gaan.