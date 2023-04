UEFA-voorzitter haalt uit naar "jaloerse" competities: "De Premier League is een voorbeeld om te volgen!"

De net herverkozen UEFA-baas Aleksander Ceferin heeft het gehad met de kritiek op de Premier League. Blijkbaar komen er uit veel andere landen klachten dat de Engelse topcompetitie te veel geld heeft om te besteden.

Door de hoge inkomsten van de verkoop van de tv-rechten zijn de Premier League-clubs inderdaad enorm rijk geworden. Zo kon Chelsea in januari meer gelden besteden aan transfers dan alle andere clubs uit Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje samen.

Ceferin vindt echter dat het daar te veel over gaat. "We moeten nooit vergeten dat jaloezie een slechte raadgever is', begon de Sloveen op een UEFA-congres in Lissabon. "Sinds de regering, supporters en clubs uit Engeland nee zeiden tegen een Super League, is de Premier League gedemoniseerd en weggezet als een verkapte Super League die overtroffen dient te worden."

"Het succes van de Premier League kwam niet per ongeluk: ze hebben een gedurfde visie uitgestippeld gebaseerd op een visie, een strategie en hard werk. Hun leiders en clubs hebben een opmerkelijk model ontwikkeld, gebaseerd op sportieve prestaties en een egalitaire verdeling van middelen."

Ceferin vindt dat het een voorbeeld is. "Dit is geen model om te vernietigen, dit is een model om te volgen! En laat me de mensen geruststellen die vrezen dat het Engelse voetbal alles plat zal walsen: in de laatste twintig jaar is de Champions League maar vijf keer door een Engelse club gewonnen, in de laatste tien jaar maar twee. Jaloezie ziet alles, behalve de waarheid, zo blijkt maar weer."