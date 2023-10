Nu al een eerste klap voor Karel Geraerts bij Schalke 04?

Karel Geraerts zou de getalenteerde Assan Ouédraogo binnenkort kunnen zien vertrekken bij Schalke 04. De 17-jarige centrale middenvelder staat volgens SkySport in de belangstelling van Liverpool.

Sinds oktober staat Karel Geraerts aan het roer bij het Duitse Schalke 04. In 2018 eindigde Schalke nog knap tweede in de Duitse eerste klasse achter Bayern München. Ondertussen bengelt de club onderaan in de tweede klasse.

De ex-trainer van Union heeft nu de taak om de club terug in de Bundesliga te brengen. Al lijkt er met Assan Ouédraogo direct een sterkhouder te vertrekken.

Momenteel speelt Ouédraogo onder Geraerts bij Schalke 04 in Bundesliga 2. Het jonge talent heeft een clausule in zijn contract waardoor buitenlandse clubs hem in 2024 voor 20 miljoen euro kunnen overnemen.

Liverpool is niet de enige club die geïnteresseerd is in Ouédraogo. Everton en Brighton & Hove Albion hebben ook interesse getoond zegt journalist Florian Plettenberg. De Duitse middenvelder staat tot 2027 onder contract bij de Köningsblauen. Dit seizoen speelde hij negen wedstrijden waarin hij één doelpunt wist te maken.