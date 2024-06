Laatste lokale voorzitter van KV Oostende: "Ik heb spijt van mijn keuze"

KV Oostende werd begin deze maand failliet verklaard. Zakenman en ex-voorzitter Frank Dierckens leed een miljoenenverlies.

KV Oostende bestaat niet meer. De club is failliet. Voor ex-voorzitter Frank Dierckens is het meer dan alleen wat gezelligheid die verdwijnt. Hij verliest door de hele affaire ettelijke miljoenen.

Dierckens stapte al een tijdje geleden op als voorzitter, nadat hij genoeg had met het wanbeleid van Paul Conway. Hij had toen nog 13 procent van de aandelen in handen, al was dat eigenlijk 27 procent, maar door een kapitaalsverhoging was het gezakt. In 2020 had hij 73 procent overgelaten aan de Amerikaanse investeerders.

“Ze hebben KVO laten doodbloeden. De aandeelhouders haakten één voor één af. Ze kwamen zelfs niet meer overgevlogen naar Europa. Als wij - Belgische zakenmensen - een bedrijfje zouden hebben in Amerika en dat dreigt overkop te gaan, dan vliegen wij toch direct de oceaan over, niet? Dat gebeurde allemaal niet meer”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De Amerikanen kwamen hun beloftes nooit na. “Ik ben naïef geweest en had dat van in het begin kunnen weten. Ik verkocht KVO dus in 2020 aan die Amerikaanse groep. Ze beloofden me toen 1,5 miljoen voor 73 procent van de aandelen en ik kon voor de lokale verankering blijven zorgen.”

Nooit meer doen

Maar van die betaling heeft hij nooit een cent gekregen. Toch stak hij zelf nog geld in de club om de lonen te betalen. Maar ook die centen zag hij nooit meer terug.

“Mijn verlies bedraagt toch enkele miljoenen, ja. In het begin toen ik de club had overgenomen van Peter Callant voerden we wel een kapitaalsverhoging van drie miljoen euro uit. Ik heb nu spijt dat ik er zoveel geld, energie en tijd in stak en dat het uiteindelijk allemaal voor niets is geweest.”

Van de doorstart met KSV Diksmuide moet hij niks meer weten. “Als u me nu vraagt of ik spijt heb van mijn intrede in het voetbal, dan zeg ik ja. Ik zou het niet meer opnieuw doen. Het was een mislukking.”