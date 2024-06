Bondscoach Tedesco zag veel goede zaken ondanks verrassende nederlaag: "Ik kan niet veel zeggen dat beter moet"

België heeft een slechte start gemaakt op het EK. De eerste groepswedstrijd werd meteen ook de eerste nederlaag van de Rode Duivels onder bondscoach Domenico Tedesco.

"Ik wist dat we ooit wel een wedstrijd moesten verliezen, jammer genoeg is dat nu gebeurd. Ik had liever een vriendschappelijke wedstrijd verloren, maar ik moet het nemen zoals het is", reageerde hij.

Ondanks de verrassende nederlaag was de bondscoach toch behoorlijk lovend over zijn team. "Eerlijk gezegd kan ik vandaag niet zo veel tegen het team zeggen dat wij beter moeten doen. We creëerden veel grote kansen."

De coach zag dat zijn jongens de score hadden moeten openen. Romelu Lukaku had al snel een uitstekende mogelijkheid. "We hadden de eerste goal kunnen scoren, dat was zeker mogelijk, dat zou ons geholpen hebben. Dat had de wedstrijd makkelijker gemaakt."

"We wisten dat Slovakije druk zou zetten en daar gingen wij goed mee om. Wij zetten zelf hoog druk, we wonnen veel duels", zo legt Tedesco uit wat volgens hem nog positief was.

De coach zag hoe Lukaku, Trossard en Bakayoko uitgelezen kansen lieten liggen om te scoren. Dat is voor hem het voornaamste negatieve element. "Het enige dat niet perfect was, was dat we de kansen niet hebben afgewerkt want we hadden er veel."