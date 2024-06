Technisch directeur Frank Verdauteren reageert verbaasd na vragen over druk? "Waarom? Er is absoluut geen paniek"

De spelers van Domenico Tedesco hebben vandaag een vrije dag en mochten in Stuttgart gaan doen wat ze willen. Frank Vercauteren kwam daags na Jan Vertonghen dan maar uitleg geven over hoe het er allemaal aan toegaat na de nederlaag tegen Slovakije.

En als we de technisch directeur van de bond mogen geloven, is er absoluut niets veranderd ten opzichte van verleden week. "Extra druk? (kijkt verbaasd) Waarom? Ja, we hebben verloren, maar er waren genoeg postitieve elementen om niet met een echt slecht gevoel te zitten."

"Waarom zouden we nu gaan panikeren? De situatie is niet anders dan vorige week. Ja, we hebben verloren, dat is de belangrijkste conclusie. Maar de druk stijgt daardoor niet. Elke match geeft dezelfde druk, elke match moet gewonnen worden. Het is gewoon spijtig dat dat tegen Slovakije niet lukte ondanks een hele resem kansen."

Resultaten zijn natuurlijk belangrijk in zo'n toernooi en dus mag dat niet nog eens voorvallen. Vercauteren legt echter geen extra druk bij Domenico Tedesco en staat volledig achter diens beslissingen.

"Wij overleggen voor elke match. En ja, ik wist dat Carrasco linksachter ging spelen en sta daar 200 procent achter. Wij overleggen alles, maar het is Domenico die de keuzes maakt. Ik geef soms opties, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij hem. En ik sta achter al zijn beslissingen, ook de wissels van maandag."

"Er is altijd druk in topsport, en dat is ook nodig. Je moet er het positieve uit kunnen halen en het mag geen storend element zijn. Dit resultaat mag niet te veel invloed hebben. Natuurlijk is er altijd een moment van ontgoocheling na de wedstrijd, maar een uur later moet je alweer verder naar de volgende."

Vercauteren herhaalde ook nog eens dat ze niet met negatieve gevoelens naar zaterdag toeleven. "In het geval dat we verliezen? (ernstig) Zo denken wij niet. Wij zijn overtuigd dat we gaan winnen!"