Vader Witsel komt met onverwachte update over zijn zoon Axel

Hoe zit het met de blessure van Axel Witsel? Vader Thierry komt alvast met een update over zijn situatie.

Thierry Witsel bleef tijdens de rust van de oefenwedstrijd tegen Luxemburg in de kleedkamer. Uit voorzorg klonk het toen, maar blijkbaar was er toch meer aan de hand dan men op het eerste zicht gedacht had.

Ondertussen zit Witsel al een tijdje aan de kant, maar vader Thierry verwacht dat hij snel weer van de partij zal zijn en mogelijk zaterdag al kan meespelen tegen Roemenië.

“Axel heeft inderdaad nog niet veel getraind, maar hij is wel op de goeie weg”, vertrouwde Thierry Witsel Het Nieuwsblad toe na de familiedag bij de Rode Duivels. “Ik veronderstel dat hij morgen of overmorgen (woensdag of donderdag, red.) opnieuw zal aansluiten bij de groep.”

Voor vader Witsel is het logisch dat zijn zoon bij de Rode Duivels zit. “Axel heeft een ontzettend sterk seizoen gespeeld met Atletico. In die zin was zijn terugkeer bij de nationale ploeg voor mij eigenlijk logisch. Axel is alleszins heel gelukkig om hier in Duitsland te zijn. Hij heeft altijd heel graag voor de nationale ploeg gespeeld.”

De match tegen Roemenië wordt voor de familie Witsel enorm belangrijk. Rafaella Szabo, zijn schoondochter, heeft Roemeense roots. “De kindjes van Axel en Rafaella hebben natuurlijk ook een band met Roemenië, uiteraard zal dit voor Axel dus een heel speciale match worden. Hopelijk kan hij van de partij zijn.”

“Hij is op de goeie weg, maar het is nog te vroeg om met zekerheid te zeggen of hij klaar zal zijn voor zaterdag. Sowieso ligt die beslissing bij de kine’s en dokters van de nationale ploeg. Wij gaan er alleszins alles aan doen om Axel te steunen.”