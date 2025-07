Dé schoktransfer van de zomer? 'Real Madrid wil sterspeler Manchester City weghalen'

Volgens Spaanse en Britse media zoals AS en The Sun onderzoekt Real Madrid de mogelijkheid om Rodri (29) los te weken bij Manchester City. Trainer Xabi Alonso zou tot de conclusie zijn gekomen dat zijn middenveld tekortschiet aan intensiteit en beweging, en ziet in de Spanjaard de oplossing.

Rodri, geboren in Madrid en voormalig speler van stadsrivaal Atlético, is al jaren een sleutelspeler bij Manchester City. Toch zou zijn toekomst niet volledig vastliggen: zijn contract loopt nog tot 2027, maar City heeft dat nog niet verlengd, mede door zijn revalidatie na een zware knieblessure. Real Madrid wil zeker zijn dat de winnaar van de Ballon d'Or 2024 volledig fit is, vooraleer een officieel bod volgt. Daarom lijkt een transfer op korte termijn onwaarschijnlijk. Een overgang zou pas in de winter of zomer van 2026 concreter kunnen worden, tenzij City alsnog zijn contract openbreekt. Toch wordt achter de schermen al met cijfers gegoocheld. Real zou een eerste bod van ongeveer 115 miljoen euro overwegen, al zou dat sterk afhangen van Rodri's fysieke paraatheid de komende maanden. Ondertussen volgt Real zijn situatie nauwgezet, bevestigt AS. De club zou daarnaast ook nog andere pistes openhouden, met namen als Barella (Inter), Enzo Fernández (Chelsea) en Mac Allister (Liverpool) als alternatieven voor de rol van dynamische middenvelder. Rodri's verleden bij Atlético zou een pikante dimensie geven aan een mogelijke overstap naar Real Madrid, maar Alonso wil het juiste evenwicht vinden op zijn middenveld.