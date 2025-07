Union SG vindt fysiek indrukwekkende vervanger voor Anthony Moris: deal is rond

Union heeft vlak voor de start van de nieuwe competitie een opvolger gevonden voor Anthony Moris. De Brusselse club plukte Kjell Scherpen (25) weg bij Brighton & Hove Albion. De Nederlander keepte de voorbije twee seizoenen bij Sturm Graz.

Na vijf seizoenen Moris moest Union op zoek naar een nieuw sluitstuk. De Luxemburger koos op het einde van zijn carrière voor een avontuur in Saoedi-Arabië. Jong talent Vic Chambaere toonde zich in de voorbereiding, maar mist nog ervaring om meteen als nummer één te starten.

Union schakelde zijn Engelse connecties in en kwam uit bij Brighton, waarmee het een goede relatie heeft. De keuze viel op Scherpen, een doelman die zowel qua profiel als uitstraling indruk maakt. Met zijn lengte van 2m06 is hij letterlijk een toren van vertrouwen onder de lat.

De Nederlander maakt niet alleen indruk door zijn gestalte, maar ook door zijn parcours. Hij speelde eerder bij Ajax, stond onder de lat bij KV Oostende, keepte in de Champions League met Sturm Graz en werd in 2024 voor het eerst opgeroepen voor Oranje. Union haalt hem duidelijk als vaste nummer één.

De transfer is inmiddels volledig afgerond. Union neemt Scherpen definitief over van Brighton. De club ziet in hem een meevoetballende, ervaren en fysiek imposante doelman die rust uitstraalt en de defensieve lijn kan aansturen zoals Moris dat jarenlang deed.

Toch is het nog niet zeker of Scherpen morgen al tegen Antwerp zijn debuut maakt. De kans is groot dat hij pas in de loop van de eerste speeldagen zijn intrede doet. Maar één ding staat vast: zijn aanwezigheid alleen al zal indruk maken op vriend en vijand.