Besnik Hasi blikt terug op mercato én komt met onthulling: "Onze ploeg zal nog veranderen tegen het einde van zomer"

RSC Anderlecht begint donderdag aan de nieuwe voetbaljaargang met een Europese opdracht tegen BK Häcken. Besnik Hasi kan (nog) geen beroep doen op een voltallige kern. Hoe kijkt de coach van paars-wit naar de zomermercato tot hiertoe?

Wat we hierboven met voltallige kern bedoelen? RSC Anderlecht mist nog enkele spelers - onder anderen Jan-Carlo Simic en Ilay Camara zijn er niet bij - maar het is eveneens de bedoeling dat er nog enkele versterkingen zullen komen.

"Al vind ik dat we tot hiertoe naar een goede zomermercato kunnen kijken", aldus Besnik Hasi. "De club heeft op een bepaalde manier gescout en gerekruteerd. Op die manier hebben we al enkele nieuwe spelers gehaald."

Hoe kijkt Besnik Hasi naar de transferperiode?

Toch verwacht Hasi nog enkele nieuwkomers. "Defensief missen we volgens mij nog iets na het vertrek van Jan Vertonghen en Adsryelson. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik nog een ervaren centrale verdediger wil."

"Middenvelders hebben we dan weer in overvloed", gaat de coach van Anderlecht verder. "Vooral op het middenveld hebben we enkele nieuwe jongens kunnen verwelkomen. Die jongens zorgen er meteen voor dat ik meerdere opties heb."

Onze ploeg zal nog veranderen tegen het einde van de zomermercato

"In de aanval vind ik eveneens dat we goed bezet zijn", besluit Hasi. "Maar de transferperiode is nog lang, hé. (denkt na) Onze ploeg zal nog veranderen tegen het einde van de zomermercato. Daar ben ik heel zeker van."