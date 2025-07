Kink in de kabel? Anderlecht voorzichtig met transfer Smolcic, want er daagde een probleem op

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht houdt voorlopig de rem op de komst van de Kroatische verdediger Hrvoje Smolčić. Hoewel zijn contract afhankelijk is van medische testen, bestaat er lichte twijfel over zijn knie. Daardoor blijft de deal nog onofficieel.

De aanvankelijke bedoeling was dat Smolčić meteen definitief naar het Lotto Park zou komen. Maar door het medische rapport over zijn knie kijkt Anderlecht nu naar alternatieve constructies, zoals een huurperiode met aankoopoptie. Zo kan het risico beperkt blijven en kan de club de fitheid van de speler verder opvolgen.

Smolčić is juist 24, sterk in de lucht, en heeft een stevige defensieve reputatie. Bij Anderlecht zou hij fysiek en technisch een toevoeging moeten zijn, zeker binnen een systeem dat kracht opbouwt van achteruit. Maar de knieproblemen geven aanleiding tot voorzichtigheid.

Het blijft afwachten of Anderlecht nog aanvullende medische checks uitvoert of extra garanties wil inbouwen in het contract. De club wil geen overhaaste beslissing nemen die op lange termijn tot problemen kan leiden.

Mocht Smolčić uiteindelijk in Brussel tekenen, dan is hij een directe concurrent voor de basis, met diepte en veelzijdigheid achterin. Het blijft een interessante piste, zolang hij geen risico blijft vormen qua blessuregevoeligheid.

De komende dagen zullen cruciaal zijn: het rapport, de contractstructuur en eventuele garanties bepalen voor hoe én of de Kroaat effectief naar Anderlecht trekt. De deal lijkt nog niet definitief van tafel, maar ook nog niet meteen beklonken.