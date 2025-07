"Dit is waarom deze club zo speciaal is": Casper Nielsen gaat op jacht met Standard

Casper Nielsen staat op het punt om binnenkort officieel aan zijn avontuur met Standard Luik te beginnen. De voormalige Bruggeling is klaar om het Luikse team te helpen om een goed seizoen te realiseren.

Zaterdag zal Casper Nielsen naar verwachting zijn eerste minuten spelen in een officiële wedstrijd voor Standard Luik. De Rouches reizen naar La Louvière voor hun eerste wedstrijd van het seizoen.

Bijna twintig dagen na zijn ondertekening aan de Maas, sprak Casper Nielsen voor de microfoon van DAZN België. De centrale middenvelder lijkt gemotiveerd om de Rouches dit seizoen naar veel succes te leiden.

Er is veel potentieel in deze club

Hij legde eerst uit waarom Stamnummer 16 zo'n bijzonder team is: "Er is veel potentieel in deze club en fantastische supporters. Ik heb de sfeer in het stadion gevoeld, daarom is Standard Luik zo speciaal."

"Het is ook een traditionele club. Maar Club Brugge staat nu op een ander niveau. Als je kijkt naar de financiën van de club: de Champions League, de titels... We kunnen ons op dit moment niet met hen vergelijken."

Hij wil de Luikse club zo hoog mogelijk terugbrengen: "Natuurlijk hopen we op een dag Standard weer op dat niveau te brengen en daarom ben ik hier ook."