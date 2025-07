Club Brugge heeft maar één doel en als het de turbulente transferperiode kan overleven ...

Club Brugge greep vorig jaar nipt naast de titel, ondanks goede play-offs. In de nieuwe jaargang willen ze er opnieuw gaan staan en de macht grijpen. Of dat mogelijk is? Zeker en vast. Maar een en ander zal ook afhangen van de transferpolitiek.

Club Brugge maakte voorlopig een woelige zomer door. Spelers vertrokken, spelers staan op vertrekken of spelers komen toe. En zo blijft het vooralsnog afwachten met welke spelers Nicky Hayen eind augustus kan gaan werken. Vorig seizoen waren de play-offs goed en de campagne in de Champions League zo mogelijk nog beter. Ook dit seizoen willen ze bij blauw-zwart de League Phase halen - al liggen de kansen om écht ver te raken in de Europa League misschien nog wel groter. Wachten op extra transfers? We mogen de komende weken zeker nog wat extra transfers verwachten, zowel inkomend als uitgaand. Op Talbi en op De Cuyper is alvast héél flink gecasht, terwijl ook Ferran Jutgla nog aardig wat geld heeft opgeleverd. Met Casper Nielsen verkoos een overbodige middenvelder te vertrekken naar Standard. Onyedika en Tzolis lijken ondertussen te willen blijven, maar rond Ordonez en zeker Jashari blijft er mist hangen. Enkele andere spelers mogen vertrekken. Inkomend Uitgaand Nicolo Tresoldi (20, Hannover 96) - €6 miljoen Maxim De Cuyper (24, Brighton) - €20 miljoen Carlos Forbs (21, Ajax) - €6 miljoen Chemsdine Talbi (20, Sunderland) - €20 miljoen Ludovit Reis (25, Hamburg) - €6 miljoen Ferran Jutgla (26, Celta de Vigo) - €5 miljoen Cisse Sandra (21, Willem II, einde huur) Casper Nielsen (31, Standard) - €700.000 Josef Bursik (24, Hibernian, einde huur) Aan inkomende zijde is er dan weer al flink uitgehaald met de komst van drie spelers van zes miljoen euro het stuk. Reis deed al van zich spreken in de voorbereiding, ook Tresoldi en Forbs lijken voor meerwaarde te kunnen gaan zorgen. Stankovic moet de volgende aanwinst worden en daar gaat het niet bij blijven. De voorbereiding 28 juni: Club Brugge - KV Kortrijk 2-0

06 juli: Rangers - Club Brugge 2-2

11 juli: Club Brugge - Rakow Czestochowa 1-1

16 juli: Club Brugge - Lokomotiva Zagreb 3-0

20 juli: Union - Club Brugge (Supercup) 1-2

23 juli: Club Brugge - Patro Eisden 1-3

23 juli: Club Brugge - Lierse geannuleerd

30 juli: Club Brugge - NAC Breda geannuleerd Club Brugge heeft met het binnenhalen van de Supercup meteen van zich laten spreken. Het won op bezoek bij kampioen Union SG en lijkt op die manier meteen het mentale voordeel te willen pakken op de andere teams in ons land. De rest van de voorbereiding was ook vrij stevig te noemen, met toch wel een paar leuke resultaten onder meer tegen de Rangers. Tegen Brann Bergen of Red Bull Salzburg zal een eerste échte test volgen over de ambities dit seizoen. Wat kunnen we verwachten? Voor Club Brugge is enkel de titel goed genoeg. De voorbije tien jaren konden Genk, Antwerp en vorig seizoen Union SG hun voet er wel eens naast zetten, maar globaal genomen blijft blauw-zwart wel de ploeg van de laatste tien jaar. Dit seizoen zullen ze dus gemotiveerder dan ooit zijn om opnieuw hun plekje helemaal bovenin in te nemen. Als de transferpolitiek slaagt, dan moet dat zeker mogelijk geacht kunnen worden. Hayen tekende een verbeterd contract en wil schitteren, zoveel is duidelijk.