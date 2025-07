Club Brugge wint laatste oefengalop, maar moet weer rekenen op Vanaken: defensief sterk, aanvallend nog veel werk

Club Brugge heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor de start van het nieuwe seizoen afgesloten met een 3-0 overwinning tegen Lokomotiv Zagreb. In een gezapige wedstrijd, die werd afgewerkt in vier keer dertig minuten, namen Hans Vanaken en Hugo Vetlesen de beslissende rol op zich.

Coach Nicky Hayen experimenteerde met een 3-5-2-opstelling. Achterin vormden Spileers, Ordóñez en Mechele het drietal, met Seys en Sabbe opvallend hoog op de flanken. Club stond defensief stevig, maar miste aanvallend lange tijd scherpte. Tzolis speelde vooral centraal achter Romeo Vermant, waardoor de flankdreiging beperkt bleef.

Ludovit Reis maakte indruk met zijn balveroveringen, maar kansen bleven schaars. De eerste echte mogelijkheid kwam er na een kwartier voor Vermant, die zijn schot recht op de doelman mikte. Nadien zakte het tempo nog meer weg, en het bleef lange tijd zoeken naar die ene bevrijdende ingeving.

Na drie kwartier kwamen Vetlesen en Romero in de ploeg voor Onyedika en Ordóñez, maar ook dat zorgde aanvankelijk voor weinig verandering in het spelbeeld. Voor de tweede helft kwam bijna een volledig nieuw elftal tussen de lijnen, met enkel Vanaken en Mechele die bleven staan.

Na 76 minuten brak Vanaken dan toch de ban. De aanvoerder werkte een perfecte voorzet van Et-Taïbi beheerst af en bewees nog maar eens zijn onschatbare waarde voor blauw-zwart. Even later was het opnieuw raak: Hugo Vetlesen dook op in de zestien en klopte de Kroatische doelman van dichtbij met een zuivere afwerking. In de slotfase maakte Campbell er nog 3-0 van.

Club Brugge sluit zo zijn oefencampagne af met een overwinning, al blijft de nood aan aanvallende versterking duidelijk. Tegen Lokomotiv Zagreb werd vooral duidelijk dat het aan snelheid en diepgang op de flanken ontbreekt. Met het oog op de Supercup tegen Union en de competitiestart is er werk aan de winkel.