Jonge parel bezorgt Club Brugge pittige overwinning tegen KV Kortrijk

De Belgische ploegen willen zich stilaan volop gaan voorbereiden op de start van de competitie. En dat doen ze ook met een aantal oefenwedstrijden op het hoogste niveau. Op zaterdag kwam ook Club Brugge een eerste keer in actie.

Club Brugge speelde een oefenwedstrijd tegen het KV Kortrijk van gewezen assistent Michiel Jonckheere. Toch meteen een wedstrijd met toch een beetje inzet op zich.

De Bruggelingen toonden voor de gelegenheid voor de eerste keer hun nieuwe shirts met hun nieuwe hoofdsponsor.

In de eerste helft was blauw-zwart meteen zeer dominant. Roméo Vermant had al een paar kansen gekregen in het begin van de wedstrijd, daarna vielen er wél doelpunten.

Club Brugge wint van Kortrijk

Vince Osuji zorgde voor de twee goals voor de rust, waarbij er toch ook een knappe pegel van buiten de grote rechthoek viel te noteren.

In de tweede helft speelde Club Brugge met een heel ander elftal en kwamen er geen doelpunten meer bij. De 2-0 is wel een leuke opsteker voor de Bruggelingen, net als voor de 19-jarige Nigeriaan die twee keer scoorde.