Het loopt storm: supporters Zulte Waregem hebben duidelijk zin in nieuw avontuur op hoogste niveau

Zulte Waregem lijkt meer dan ooit klaar voor zijn eerste seizoen opnieuw op het hoogste niveau. Het wil er dan ook meteen staan op speeldag 1 en dat lijken ook de supporters door te hebben. Zij tekenen massaal present.

Zulte Waregem is na een paar jaar in de Challenger Pro League opnieuw te vinden op het allerhoogste niveau. En Essevee wil er graag staan in de nieuwe jaargang.

Ook de supporters zullen massaal op post zijn. Het hoeft niet te verbazen dat ze bij Essevee massaal hebben ingezet op het warm maken van de supporters.

6000 abonnees en uitverkochte tribune

Die waren er ook in de Challenger Pro League nog in volle getale, dus is het niet onlogisch dat ze er ook in de Jupiler Pro League massaal zullen bij zijn. Uiteindelijk klopte de club af op niet minder dan 6000 abonnees.

Bovendien is er voor het eerste duel tegen KV Mechelen - toch midden in het zomerverlof - ook héél veel aandacht. De sfeertribune achter het doel is al helemaal uitverkocht laat de club weten.

De club liet ook nog weten dat er een aantal nieuwigheden zijn wat betreft het kopen van tickets op de wedstrijddag zelf:

Geen ticketverkoop meer aan loketten tribune 2 en 3.

Enkel het loket aan de Essevee Shop opent.

Op wedstrijddag is er geen accountvalidatie in de Shop of aan het loket mogelijk!

We proberen de wachttijden steeds te beperken en raden aan om online jouw tickets aan te kopen. Houd mogelijk toch rekening met lange wachtrijen.