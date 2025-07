Patrick Goots ziet één enorm positief punt bij Antwerp: "Hij ademt alles waar de club voor staat"

Antwerp begint het seizoen met duidelijke ambities: opnieuw Play-off 1 halen, een mooi bekerparcours lopen en zich kwalificeren voor Europees voetbal. Analist Patrick Goots begrijpt dat die doelstellingen uitgesproken worden, maar waarschuwt ook voor de valkuilen van de lange transferperiode.

De lat wordt in ieder geval niet lager gelegd, meent Goots. Toch blijft hij voorzichtig. “Of die ambities realistisch zijn? Dat weet ik pas binnen anderhalve maand", zegt hij in GvA.

"Het feit dat de transfermarkt nog open is tot 8 september, terwijl het seizoen dan al zes speeldagen oud is, vind ik nefast. Transfers zoals die van Thibo Somers zijn dan extra lastig: hij is fysiek fit, maar komt wel in een compleet nieuwe omgeving terecht en moet direct presteren.”

Goots toont zich benieuwd naar het rendement van de vele nieuwkomers. “Spelers als Nastasic, Somers, Ahoka, Urinboev, Nozawa, Foulon en Hairemans brengen wel wat Antwerp-DNA binnen. Nastasic was na het vertrek van Alderweireld broodnodig. Maar tegelijk zijn er ook heel wat spelers vertrokken. Als er nog drie extra vertrekken, komt er wel héél veel druk op die nieuwelingen te liggen.”

Een lichtpunt voor Goots is de houding van Vincent Janssen. “Hij wil blijven en dat is een geruststelling. Hij is niet alleen een geweldige voetballer, maar past ook perfect bij de clubcultuur van Antwerp. Hij ademt alles waar de club voor staat.”

Dat Janssen tijdens de voorbereiding op de tien werd uitgespeeld, vindt Goots te begrijpen, maar onder voorwaarden. “Hij is enorm aanspeelbaar en kan het spel goed verdelen. Maar dan moet er wel een diepe spits voor hem lopen. Met een type als Lassina Traoré van Shakhtar kan dat werken. Met jongens als Kerk of Balikwisha minder.”