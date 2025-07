OFFICIEEL: Rode Duivels ontvangen Noord-Macedonië in een stadion waar ze nog nooit hebben gespeeld

Op 10 oktober zal België Noord-Macedonië verwelkomen. Ondertussen werd al bekendgemaakt in welk stadion de wedstrijd wordt gespeeld.

Na met 4 op 6 te starten aan de kwalificaties tegen Noord-Macedonië en Wales, zullen de Rode Duivels op 4 september naar Liechtenstein reizen en drie dagen later Kazachstan verwelkomen in het Lotto Park.

Het is wachten tot oktober voor de volgende interlandbreak. Voordat ze op 13 oktober naar Wales reizen, zullen de Belgen op vrijdag 10 oktober tegen Noord-Macedonië spelen. Het stadion waar de wedstrijd zal plaatsvinden, is nu bekend.

De tour van de Rode Duivels in België gaat verder

Voor deze gelegenheid is de Planet Group Arena in Gent gekozen. Een primeur voor ons nationale team: de laatste keer dat de Rode Duivels in Gent speelden, was nog in het oude Jules Otten Stadion.

Er werden drie wedstrijden gespeeld door het Belgische elftal, waarvan de laatste dateert van februari 2011. Tijdens een 1-1 gelijkspel tegen Finland gaf Georges Leekens de jonge Dries Mertens zijn eerste speelminuten in het nationale team.

Gent kijkt natuurlijk uit naar deze toewijzing. Vooral omdat dit de supporters van de Buffalo's de kans biedt om Jorthy Mokio of Malick Fofana weer te zien.