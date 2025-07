Dit is héél verrassend: 'Justin Kluivert blaast deal met Newcastle op en kiest voor een héél opvallend avontuur'

Justin Kluivert wil zijn uitstekende prestates van vorig seizoen verzilveren. De 26-jarige Nederlander leek op weg naar Newcastle United, maar kiest uiteindelijk voor... de centen.

Justin Kluivert deed het - net als zijn werkgever overigens - vorig seizoen uitstekend. AFC Bournemouth draaide een rustig seizoen met een knappe negende plaats in de Premier League als eindresultaat.

Als nummer tien - of valse negen, zo u wil - was Kluivert één van de bepalende spelers bij The Cherries. En daar wil de zoon van Patrick Kluivert deze zomer van profiteren.

Transfer naar Engelse subtopper...

Kluivert Junior leek lange tijd op weg naar Newcastle United. Meer zelfs: het akkoord tussen alle partijen leek rond. Ondertussen is duidelijk dat Kluivert niét naar Newcastle zal trekken.

De Engelse media weten dat de zevenvoudig Nederlands international eerstdaags zijn krabbel zal zetten onder een contract bij Al Ahli FC. Kluivert moet er Gabri Veiga vervangen.

... wordt overgang naar woestijn

Laatstgenoemde trekt naar FC Porto. Veiga verdiende vijftig miljoen euro per seizoen in Saoedi-Arabië. Op die manier weten we ook meteen waarom Kluivert voor een avontuur in de woestijn kiest…