Olivier Renard komt met garantie voor Anderlecht-fans, maar gaat ook op de rem staan: "Ik ben niét gek, hé"

RSC Anderlecht is onder Olivier Renard een héél duidelijke weg ingeslagen. Ondertussen snakken de fans naar een prijs. Wat heeft de sportief directeur daarover te zeggen?

Olivier Renard kiest duidelijk de kaart van de jeugd. Niet alleen wordt Neerpede opnieuw op het voorplan geschoven, maar de sportief directeur kiest in zijn transferpolitiek eveneens voor jeugdige talenten die op termijn met winst kunnen verkocht worden.

De Belgische recordkampioen omringt die talenten met ervaring - al is die zoektocht in sommige linies nog volop bezig - en haalt ex-spelers met naam en faam terug in de technische staf om de begeleiding optimaal te laten verlopen.

Ik ben niet gek. Ik ga niet roepen dat RSC Anderlecht binnen negen maanden kampioen zal zijn

Desalniettemin is het eveneens een feit dat de laatste prijs van Anderlecht al dateert van 2017. Met andere woorden: de paars-witte aanhang snakt naar een prijs. "Maar ik ben niet gek", countert Renard. "Ik ga niet roepen dat we binnen negen maanden kampioen zullen zijn."

Garantie op beter voetbal

"Ik wil wél garanderen dat Anderlecht zich in elke wedstrijd zal tonen", gaat de sportief directeur verder in Het Laatste Nieuws. "Vorig seizoen hadden we een goed team, maar we misten balans. Bij een fitte kern deden we in mijn ogen enkel voor Club Brugge onder."

"Club Brugge heeft ook een jong team", besluit Renard. "Maar de spelers die zij tot hun kader rekenen zijn echte leiders. Wij hadden veel dertigers in onze kern, maar dat waren vooral kaders zonder foto. Ik reken er dit seizoen dan ook op dat de ervaren spelers zullen opstaan."