Anderlecht geeft dossier voor nieuwe spits niet op: JPL-aanvaller nog steeds in het vizier

Anderlecht blijft de transfermarkt verkennen, niet alleen om de defensie te versterken, maar ook met het oog op extra offensieve opties. Een naam die op de radar blijft: Adriano Bertaccini, de 24-jarige spits van STVV.

Bertaccini kende een indrukwekkend seizoen op Stayen, waarin hij 21 keer de weg naar doel vond. Ondanks die knappe cijfers speelt hij voorlopig nog altijd in Limburg. Anderlecht is de Belgische topclub die zijn dossier het nauwst opvolgt.

De Brusselaars willen de mogelijkheid behouden om met twee spitsen te spelen, en in dat systeem past Bertaccini perfect, weet Het Nieuwsblad. De Italo-Belg zou zelf ook openstaan voor een stap richting het Lotto Park, al ligt er voorlopig nog geen officieel bod op tafel.

De prijs vormt een eerste obstakel. STVV vraagt zo’n 6 miljoen euro voor zijn topschutter – een bedrag dat Anderlecht niet zomaar zal neertellen, zeker niet zonder eerst beweging in de eigen aanvalslinie.

Momenteel beschikt RSCA over drie spitsen: Dolberg, Vazquez en Cvetkovic. Mocht Dolberg vertrekken of ook Stroeykens alsnog verkocht worden, dan zou de situatie kunnen kantelen en Bertaccini weer nadrukkelijker in beeld komen.

Mocht een binnenlandse transfer toch niet haalbaar blijken, dan zal Bertaccini zijn pijlen richten op het buitenland. Er zouden verschillende MLS-clubs geïnteresseerd zijn om hem binnen te halen.