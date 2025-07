Middenvelder liet zowaar Champions League met Union schieten voor Anderlecht: "Ik werk op gevoel"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Enric Llansana is een van de zes zomeraanwinsten van Anderlecht en maakt zich op voor zijn officiële debuut in de Europa League tegen BK Häcken. De 24-jarige Nederlander met Spaanse roots toonde tijdens de voorbereiding meteen zijn waarde: stevig in de duels, grinta en tactisch inzicht.

Llansana werd elf jaar opgeleid bij Ajax en groeide op met het Barça-voetbal van Guardiola, Iniesta en Busquets. Vorig seizoen brak hij echt door bij Go Ahead Eagles, waarmee hij de KNVB-beker won. “Ik heb daar veel geleerd, maar nu is het tijd voor een stap hogerop", zegt hij bij Le Soir.

Ook Union Saint-Gilloise toonde concrete interesse in de middenvelder. “Ze wilden me er graag bij, zeker met het vooruitzicht op de Champions League", bevestigt Llansana. “Maar na de gesprekken met Anderlecht voelde ik gewoon dat het hier beter zat. Ik werk op gevoel, en dat gevoel was bij Anderlecht sterker.”

Bij RSCA ziet Llansana een ambitieus project. “Sommigen noemen het een club in permanente wederopbouw, maar ik zie dat anders. Ik wil meedoen aan die opbouw en mijn ervaring gebruiken om de ploeg te helpen. Ik heb veel gespeeld in Nederland, ben bekroond met een beker… Dat neem ik allemaal mee.”

Naast het sportieve hecht Llansana ook belang aan de groepssfeer. Bij Go Ahead Eagles vormde hij deel van het ‘camping club’-team, waar kameraadschap centraal stond. “Dat wil ik hier ook brengen. Nu ik een plekje heb gevonden in een rustige buurt in Brussel, wil ik de jongens eens uitnodigen voor een ‘butter chicken’, het lievelingsgerecht van mijn vriendin.”

De eerste indrukken bij Anderlecht zijn alvast positief. “Het is een grote club, met hoge standaarden. De voorbereiding was pittig, maar we zijn klaar voor Europa. Ik kijk ernaar uit om te laten zien waarom ik voor dit project heb gekozen.”