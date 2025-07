Club Brugge weet waar het aan toe is: 'AC Milan hakt cruciale knoop door over transfer van Ardon Jashari'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het transferdossier van Ardon Jashari zit muurvast. AC Milan heeft dan ook de knoop al doorgehakt. Kennen we meteen het alternatief voor het goudhaantje van Club Brugge?

Moeten we de transfersoap met Ardon Jashari nog even samenvatten? In 't héél kort: Club Brugge wil (minstens) veertig miljoen euro voor de Zwitser, terwijl AC Milan - dat een akkoord heeft met de speler - daar niet wil aan voldoen.

Ook bij Milan beseft de bestuurskamer stilaan dat blauw-zwart geen blufpoker aan het spelen is. En dus hebben I Rossoneri een cruciale beslissing genomen.

AC Milan hakt cruciale knoop door

Corriere della Sera weet dat Milan het geweer van schouder heeft veranderd. De onderhandelingen met Valencia CF zijn alvast opgestart.

Milan ziet in Javi Guerra een perfect alternatief voor Jashari. De aanvoerder van Jong Spanje ligt dan wel nog vast tot medio 2023 bij Valencia, maar dertig miljoen euro zou moeten volstaan om hem op te pikken.

Ligt de toekomst van Ardon Jashari dan toch bij Club Brugge?

Voor de volledigheid: Jashari heeft de trainingen bij Club Brugge inmiddels hervat. Ook Leeds United en West Ham United willen de Zwitser graag binnen én ervoor betalen, maar hij weigerde vooralsnog alle alternatieven.