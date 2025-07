Beerschot zo goed als rond met vlotscorende spits

Beerschot blijft de transfermarkt afschuimen en haalt nu ook Arnold Vula binnen. De 26-jarige Congolese spits komt transfervrij over van het Franse Le Mans, waar hij vorig seizoen uitblonk met 17 doelpunten in 27 wedstrijden.

Dankzij zijn scorend vermogen had Le Mans een groot aandeel in de promotie naar de Franse Ligue 2. Toch besloot Vula zijn aflopende contract niet te verlengen, waardoor hij vrij was om te vertrekken. Beerschot greep zijn kans en bood hem een contract van twee jaar aan, met optie op een extra seizoen.

Volgens het Franse L'Équipe is de deal rond. Vula wordt bij de Mannekes gezien als de nieuwe afwerker die de club naar de top van de Challenger Pro League moet loodsen. Zijn profiel – snel, krachtig en doelgericht – past bij de ambitie van Beerschot om opnieuw te promoveren.

De transfer past in een bredere zomerstrategie van Beerschot, dat deze week een heus transferoffensief is gestart. Maandag maakte de club nog de komst van vier andere spelers bekend, onder wie Lukas Van Eenoo en de jonge talenten Emre Uzun, Thiago Lugano en Keryane Mansouri.

Met Vula haalt Beerschot een spits in huis die de weg naar doel kent en zijn waarde al bewees in een fysiek sterke competitie. De verwachtingen zijn dan ook hoog voor de Congolees.

Beerschot mikt duidelijk op directe versterking én groeipotentieel. De club wil zo snel mogelijk opnieuw naar het hoogste niveau en lijkt met de komst van Vula en co alvast goed op weg.