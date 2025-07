Boskamp haalt uit naar Genk-trainer Thorsten Fink: "Mijn broek zakte ervan af"

Analist Johan Boskamp kijkt met gemengde gevoelens terug op het vorige seizoen van KRC Genk. In Het Belang van Limburg blikt hij scherp terug op de gemiste titel en stelt hij kritische vragen bij de manier waarop de club de terugval tijdens de play-offs benaderde.

“Ze speelden veruit het beste voetbal van de competitie", zegt hij, “maar in de beslissende weken ging het volledig mis. En niemand leek daar echt van wakker te liggen.”

Vooral het gedrag van coach Thorsten Fink tijdens die cruciale fase zit Boskamp nog hoog. “Hij zette Kos Karetsas plots op de bank en leek de handdoek al vroeg in de ring te gooien, terwijl Genk alles nog in eigen handen had. Mijn broek zakte ervan af. Binnen de club aanvaardde men dat gewoon. Niemand die met zijn vuist op tafel sloeg. Vreemd, toch?”

Wat het komende seizoen betreft, houdt Boskamp zich op de vlakte. Hij ziet potentieel, maar wil eerst afwachten. “Het is nog te vroeg om grote uitspraken te doen. Ik hoop vooral dat Fink er opnieuw voor kan zorgen dat ze spelen zoals in de reguliere competitie van vorig seizoen. Dat was gewoon heerlijk om naar te kijken.”

Toch blijft er een knagende vraag hangen over het totale verval in de eindfase van vorig seizoen. “In die laatste acht matchen was plots alles weg: het positiespel, het balgevoel, de organisatie achterin... Hopelijk weten ze intern wél wat er misliep", aldus de Nederlander.

Ook de transferperiode is volgens Boskamp een lastig gegeven voor trainers, zeker in deze fase van de voorbereiding. “Het hoort erbij, maar het blijft een kloteperiode. Rond Tolu lijkt het rustig, dus waarom laat je hem dan niet gewoon spelen? En als je een bod van tien miljoen van Feyenoord weigert op die Zuid-Koreaan, dan moet je er ook op durven rekenen.”