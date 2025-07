Ex-Anderlecht-middenvelder Kristoffer Olsson doet zijn huiveringwekkend verhaal: "17 kilo spieren verloren"

Kristoffer Olsson, voormalig middenvelder van Anderlecht, heeft zijn eerste interview aan LDH gegeven sinds hij in februari 2024 bijna overleed aan een zeldzame hersenziekte. "Zaterdag speel ik mijn eerste match opnieuw", zegt hij. Hij tekende intussen bij het Zweedse Sleipner in tweede klasse.

Op 20 februari verloor Olsson thuis het bewustzijn. “Ik herinner me er niets van. Mijn ouders en mijn zoon vonden me bewusteloos in bed, ik had overgegeven en ademde niet meer zelfstandig.” Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Aarhus, waar hij in coma belandde. “Mijn vader zag pas hoop toen ik een vinger bewoog.”

De diagnose luidde: een ziekte van de witte stof in de hersenen, een zeldzame aandoening die normaal mensen van rond de 50 treft. “Ik kreeg een kans op herval van 0,00000000001 procent. Dat gaf me gemoedsrust. De oorzaak? Waarschijnlijk ben ik blijven trainen met een infectie, die zich heeft verspreid.”

Olsson herinnert zich hoe hij na het ontwaken dacht dat hij op stage vertrok met zijn team. “In werkelijkheid zat ik in een rolstoel en was ik 17 kilo kwijt. Ik had al mijn spieren verloren.” Hij moest opnieuw leren stappen en spreken. “Ik leek iemand die een beroerte had gehad. Zes maanden verbleef ik in een neurologisch centrum.”

De revalidatie verliep uitzonderlijk snel. “De dokters zeiden dat dat kwam doordat ik een sportlichaam had. In het begin dacht ik niet aan voetbal, enkel aan overleven. Maar eens ik me beter voelde, zei ik tegen mijn vader: ‘Ik ga terug voetballen.’ En ik heb woord gehouden.”

Het zwaarste moment? “Dat ik mijn zoon maanden niet kon zien. Enkel via FaceTime. Toen we elkaar eindelijk weer zagen, vroeg hij of mijn buik nog pijn deed. Dat knuffelmoment zal ik nooit vergeten. Het was de beste knuffel van mijn leven.”