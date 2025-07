Dit kan je toch niet meer geloven? Weer een nieuwe wending in de Marc Brys-saga met Kameroen: pure kafka

De soap rond Marc Brys als bondscoach van Kameroen krijgt opnieuw een vreemde wending. Volgens de Kameroense voetbalbond (Fecafoot) had de Belg zijn ontslag ingediend, maar het ministerie van Sport spreekt dat nu formeel tegen.

“Marc Brys is niet afgetreden,” verklaarde minister Narcisse Mouelle Kombi in een officieel persbericht. Eerder op de dag verspreidde Fecafoot een communiqué waarin verwezen werd naar een ontslagbrief van Brys, gedateerd op 21 juli. Die brief circuleert inmiddels ook op sociale media. De voetbalbond hield eraan om zijn vertrek formeel te bevestigen. De reden zou duidelijk zijn: de 63-jarige coach en zijn staf wachten al meer dan twee maanden op hun loon.

Maar het ministerie, dat Brys destijds ook heeft aangesteld zonder de steun van de voetbalbond, lijkt het ontslag niet te aanvaarden. De clash tussen Fecafoot en het ministerie is daarmee opnieuw publiek en scherp, en doet twijfels rijzen over wie er nu eigenlijk het laatste woord heeft over de technische staf van de nationale ploeg.

De situatie sleept al maanden aan sinds Brys in april 2024 verrassend werd benoemd als bondscoach door het ministerie, tot grote ergernis van Fecafoot en voorzitter Samuel Eto’o. Die voelde zich buitenspel gezet en boycotte sindsdien meermaals de samenwerking met de Antwerpse trainer.

Sindsdien is er nauwelijks sprake geweest van structurele samenwerking. Selecties werden betwist, wedstrijden voorbereid in chaos, en de staf van Brys bleef sinds mei onbetaald. Dat hij zijn biezen zou pakken, komt dus niet als een verrassing – al is het nu dus niet duidelijk of dat ontslag wel geldig is.

Wat volgt, is complete onduidelijkheid. Heeft Brys effectief ontslag genomen? Kan het ministerie dat negeren? En wie leidt straks de nationale ploeg van Kameroen?