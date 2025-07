Bom onder competitie enkele dagen voor de start van eerste speeldag? Pro League en KBVB hebben gepleit, uitspraak nabij

Dit weekend begint de competitie in de Jupiler Pro League en binnen twee weken ook in de Challenger Pro League. Het wordt normaal gezien het laatste seizoen met play-offs, want er is positief gestemd voor een nieuw competitieformat. Maar komt het wel zover?

Zoals geweten loopt er een klacht van verschillende ploegen tegen het nieuwe competitieformat. Zij dienden daarvoor een klacht in bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).

Het gaat over Union SG enerzijds en Francs Borains, Seraing en Lokeren anderzijds. Ze zijn het vooral niet eens met de manier waarop er in de Challenger Pro League geen degradatie meer mogelijk is voor de beloftenploegen - afgelopen seizoen ontsnapte Jong Genk op die manier.

Voetbalbond en Pro League bepleiten zaak

Op dinsdag waren er nog een aantal pleidooien en ook de Belgische voetbalbond is met zijn advocaten komen pleiten bij de BMA om de situatie uit te leggen. De advocaten van de Pro League kwamen tussen volgens Het Laatste Nieuws.

De auditeur leek het voor de start van de juridische gang volledig met de klagers eens. Zo stelde hij dat het niet verdedigbaar is dat vier van de zestien clubs in 1B (de U23-teams) gevrijwaard zijn van degradatie.

Impact op komend seizoen?

Nu is de vraag of het advies zal gevolgd worden, nu ook de standpunten van de voetbalbond en Pro League zijn uitgelegd. Een uitspraak mag nu heel snel worden verwacht en dan is de vraag of het nieuwe competitieformat overeind zal blijven.

Indien de BMA het negatieve advies bevestigt, komt het volledige competitieformat in gevaar. De hervorming zou dan niet bindend zijn, wat Pro League en KBVB dwingt om in allerijl naar alternatieven te zoeken. Racing Genk had nochtans zijn steun voor het format afhankelijk gemaakt van de verankering van Jong Genk.