Beerschot wil 17-jarige nu helemaal lanceren: "Hij kan zijn plek opeisen"

Beerschot heeft zich verzekerd van een toekomstig sluitstuk. Emile Doucouré, amper 17 jaar oud en afkomstig uit de eigen jeugdopleiding, verlengde zijn contract tot 2028. De club gelooft rotsvast in het talent van de jonge doelman, die vorig seizoen al zijn debuut maakte in de Jupiler Pro League.

De nieuwe keeperstrainer Kenny Steppe, die zelf nog onder de lat stond bij clubs als STVV en Beerschot, is alvast onder de indruk van het potentieel van Doucouré. “Zoals ik al zei: Emile is eventueel klaar om zijn plek tussen de Kielse doelpalen op te eisen", klinkt het vol vertrouwen in GvA.

Toch zal Doucouré zich niet zomaar in het doel mogen nestelen. “We gunnen iedereen de komende weken nog voldoende speelminuten. Zo kunnen we intern bekijken of hij aan het seizoen kan starten", legt Steppe uit. Beerschot begint op 8 augustus aan zijn nieuwe campagne in de Challenger Pro League.

Doucouré geldt al langer als een van de grootste keeperstalenten van het land. Zijn reflexen, rust aan de bal en explosiviteit worden vaak geprezen door analisten. Beerschot ziet in hem dan ook een mogelijke vaste waarde voor de komende jaren, als hij zijn ontwikkeling voortzet.

De concurrentie in de kern is echter stevig, en Steppe wil dat ook blijven zo. “Natuurlijk is het ook onderling aan hen om uit te vechten wie dat plekje in de goal krijgt", benadrukt hij. De strijd onder de lat is dus nog volop aan de gang, al lijkt Doucouré een stap dichter bij de basis te staan.

Beerschot geeft hiermee een duidelijk signaal: de club bouwt aan de toekomst, met jong talent uit eigen huis. Als Doucouré deze voorbereiding overtuigt, lonkt een definitieve doorbraak bij de Mannekes.