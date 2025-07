Advocate van Eddy Snelders bevestigt beroep en legt uit waarom voormalige Rode Duivel niet akkoord is met zijn straf

Eddy Snelders berust niét in zijn straf die hij tijdens zijn proces kreeg opgelegd. De voormalige Rode Duivel gaat in beroep.

Eddy Snelders werd op 23 juni veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan 42 maanden met uitstel. Die uitspraak werd gedaan door de Antwerpse Correctionele Rechtbank.

De voormalige Rode Duivel en - voetbalcommentator werd schuldig bevonden aan feiten van aanranding van de eerbaarheid, openbare zedenschennis, exhibitionisme en voyeurisme. Al berust hij niét in zijn straf.

Beroep tegen celstraf, niét tegen schuldvraag

Snelders had tot vandaag de tijd om in beroep te gaan. Dat is inmiddels ook gebeurd. "Mijn cliënt heeft lang en grondig nagedacht over de beslissing om in beroep te gaan", aldus advocate Sanne De Clerck in Het Laatste Nieuws.

Niet onbelangrijke kanttekening: Snelders betwist de schuldvraag of de schadevergoeding niet. "Het hoger beroep beperkt zich integraal tot de uitgesproken celstraf", aldus de advocate van de voormalige Rode Duivel.

Géén begeleiding in gevangenis

"Bij een gevangenisstraf verdwijnt voor mijn cliënt ook alle therapeutische en psychologische begeleiding", besluit De Clerck. "Exact dus datgene dat hem na al die jaren tot inzicht heeft gebracht."